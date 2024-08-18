Göztepe'den Çok Sert Ali Koç Açıklaması: Provoke Yapılması Asla Kabul Edilemez

Göztepe, dün oynadıkları Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada “Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara, CEO’muz Kerem Ertan’ın tüm uyarılarına rağmen maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez" denildi.

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Göztepe'den Çok Sert Ali Koç Açıklaması: Provoke Yapılması Asla Kabul Edilemez

Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir’de karşılaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve İzmir’de 2 puan bıraktı.

Karşılaşmada saha kenarında ilerleyerek yerine giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe taraftarların su şişesi yağmuruna tutuldu. Ayrıca Göztepe’de görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u ittirdi. Bununla birlikte bileti bulunduğu halde birçok Fenerbahçe taraftarının stadyuma sokulmadığı kaydedildi.

Göztepe, maçta yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İzmir ekibinin yaptığı açıklama şöyle:

“Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO’muz Kerem Ertan’ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez. Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz. Göztepe Spor Kulübü.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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