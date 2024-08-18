TFF'den Olaylı Maç İçin Ali Koç'a Eleştiri, Saldırıya Tepki: Sahaya Girmesi Talimatlara Aykırı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eleştirildiği açıklamada, "Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz" denildi.

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TFF'den Olaylı Maç İçin Ali Koç'a Eleştiri, Saldırıya Tepki: Sahaya Girmesi Talimatlara Aykırı

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir’de karşılaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve İzmir’de 2 puan bıraktı.

Karşılaşmada saha kenarında ilerleyerek yerine giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe taraftarların su şişesi yağmuruna tutuldu. Ayrıca Göztepe’de görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u ittirdi.

TFF “Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

TFF'nin resmi internet sitesinden olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında Futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

'TALİMATLARA AYKIRI'

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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