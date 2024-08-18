Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarpıp Su Kanalına Düştü: 9 Yaşındaki Çocuk Öldü

Karabük'te hafif ticari araç bariyere çarpıp su kanalına düştü. Kaza sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarpıp Su Kanalına Düştü: 9 Yaşındaki Çocuk Öldü

Karabük'te Eskipazar - Karabük kara yolu Hamzalar mevkiinde kaza meydana geldi. Zekai Yıldırım (58) idaresindeki hafif ticari araç Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp su kanalına girdi.

Kazada yolcu olarak bulunan Talha Berk Küçük (9) olay yerinde hayatını kaybederken Nagihan Küçük (34) ve T.M.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından 9 yaşındaki Talha'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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