İzmir'de Ali Koç'a Saldırı! Göztepe-Fenerbahçe Maçı Durdu

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli taraftarlar tribüne alınmadı. Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmesinin ardından Göztepe tribünlerinden yabancı madde yağdı.

Göztepe-Fenerbahçe maçı durdu.

ALİ KOÇ YERE DÜŞTÜ

Desteğini göstermek için buraya giden Ali Koç'a Göztepe taraftarları saldırdı. Ali Koç'a yabancı madde yağmasının, ardından madde isabet eden Ali Koç'a bir isim de arkadan saldırırken Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan bu anların ardından polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişiye müdahalede bulunarak gözaltına aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise güvenlik güçlerinin korumasıyla içeri gitti.

Kaynak: Gerçek Gündem