U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, Namağlup Avrupa Şampiyonu!

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek namağlup şampiyon oldu.

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U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, Namağlup Avrupa Şampiyonu!

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşırken parkeden 3-2 galip ayrıldı. Şampiyonada oynadığı 9 maçın 9’unu da kazanarak büyük bir başarıya imza atan ay-yıldızlılar, altın madalya kazanarak Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Salon: Hristo Botev
Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Türkiye: Liza, Bilge, Beren, Eylül, Begüm, Dilay, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Nisan, Şevval, Selin, Selen)
İtalya: Sassolini, Piomboni, Monaco, Adigwe, Bosso, Manfredini, Bardaro (L) (Moroni, Magnabosco, Micheletti, Esposito, Ndoye)
Setler: 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11
Süre: 117 dakika

U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Finalde!U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Finalde!Spor

Kaynak: AA

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