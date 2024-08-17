Milan Fofana'yla 4 Yıllık İmzaladı

İtalyan devi Milan, Fransız futbolcu Youssouf Fofana'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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Milan Fofana'yla 4 Yıllık İmzaladı

Serie A ekiplerinden Milan, Fransız futbolcu Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İtalyan takımı Milan, yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Fransız ekibi Monaco’dan Youssouf Fofana’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Milan’ın resmi internet sitesinden futbolcuyla imzalanan sözleşmenin 4 yıllık olduğu belirtildi.

25 yaşındaki orta saha, Monaco formasıyla 175 maçta 7 gol, 15 asistlik katkı sağladı. Başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı’yla da 21 maça çıkıp 3 gol attı.

Kaynak: İHA

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Milan İtalya Serie A
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