U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Finalde!
20 Yaş Altın Kadın Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonasında yarı final maçında Polonya’yı 3-1 (25-14, 22-25, 25-17, 25-18) mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı sekiz müsabakadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen U20 Kadın Milli Takımımız, finalde 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da İtalya-Belçika karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
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