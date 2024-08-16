U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Finalde!

20 Yaş Altın Kadın Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Finalde!

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonasında yarı final maçında Polonya’yı 3-1 (25-14, 22-25, 25-17, 25-18) mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı sekiz müsabakadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen U20 Kadın Milli Takımımız, finalde 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da İtalya-Belçika karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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