Fenerbahçe ve Galatasaray İlgileniyordu: Barcelona'da Flaş İlkay Gündoğan Gelişmesi
La Liga ekibi Barcelona'da flaş bir İlkay Gündığan gelişmesi yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada İlkay'ın Valencia maçının kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündeminde olan Barcelona’da forma giyen İlkay Gündoğan, La Liga’da sezonun ilk maçında kadrodan çıkarıldı.
Valencia ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona’da İlkay Gündoğan şoku yaşandı. İlkay, sakatlığı nedeniyle maçın kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İlkay Gündoğan'ın Monaco ile oynanan hazırlık maçında kafasına darbe aldığı ve tedbir amacıyla Valencia maçının kadrosunda yer almadığı bilgisi paylaşıldı.
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