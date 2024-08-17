Eski Beşiktaşlı Futbolcudan Erkan Baş’a Alpay Özalan Mesajı

Geçtiğimiz yıl milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye edilmemesine ilişkin dün TBMM'de özel oturum gerçekleştirildi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşmaya başlamasından sonra gerilim tırmandı. Oturumda AKP’li vekil Alpay Özalan Şık’a kürsüde konuşma yaptığı sırada saldırdı. Saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp yaralandı.

Eski Beşiktaş futbolcusu olan Alpay Özalan’ın saldırısı sosyal medyada tepki aldı. Beşiktaş Divan Kurulu üyesi, eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, X’ten yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanları Beşiktaşlı olan TİP mensuplarından, TBMM vekillerinden, mensubu olduğun partinden bir özür dile. 'Hala gençlik günlerinde ki gibi coşkular yaşadığını ve hata yaptığını' söyle. Ardından da istifanı sayın Cumhurbaşkanına ver.” ifadelerine yer verdi.

Tekinoktay’ın paylaşımı şu şekilde:

Öncelikle BJK Kongre Üyesi olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta dile getiren Barış Atay'a bugüne kadar Beşiktaş ile siyaseti yan yana getirmedikleri için teşekkür ederim.

Sayın Erkan Baş,

Dün yaşanan olayda eski bir Beşiktaşlı olan Alpay'ın kadim dostunuz milletvekili Ahmet Şık'a saldırması son derece talihsiz ve bir o kadar da üzücü bir olaydır. Hepimizin aynı renklerin sevdalısı olduğumuz yerde Türkiye'de ki hoş olmayan iklimin TBMM'in içine de sıçramış olması özellikle her Türk vatandaşı gibi bizleri de derinden yaralamıştır.

FATİH TERİM’Lİ FUTBOL SAHALARINDAN KOPAMADI

Sizlere ve Ahmet Şık'a tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletirken; Alpay'ın hala Fatih Terim'li futbol sahalarındaki günlerinden kopamadığını görmek bir başka talihsizliktir. Sevgili Alpay, 11 Ekim 2003 günü Euro 2004 finallerine doğrudan katılmak için İngiltere ile oynadığımız maçta İngiliz milli takımının kazandığı penaltıyı Beckham'ın kaçırmasından sonra öfkeyle üzerine gidip bir şeyler söylemiştin. O da yetmemişti devre arasında Beckham'ın üstüne yürüyüp bir şeyler yapmıştın. İngiltere'de oynuyordun, İngilizler kendi kaptanlarına yapılana büyük tepki gösterdi. Ve oynadığın şehir olan Birmingham'ın merkezine senin 5 numaralı forman bulunan bir kukla astılar. Orada bizi temsil ediyordun tarih yazman gerekiyordu. Yetenekliydin, iyi futbolcuydun. Ama tarihi kötü yazdın, hepimiz üzüldük.

İSVİÇRE HALKI AFFETMEDİ

3 YIL SONRA; 16 Kasım 2006’da İstanbul’da oynanan Türkiye-İsviçre olaylı maçından sonra yaşanan hadiselerden ötürü İsviçre halkından "özür dilemiştin" Bunun üzerine Blick gazetesi; Bir anket başlatmış ve ankette, İsviçre halkına "Alpay’ı affedelim mi, affetmeyelim mi?" diye sormuşlardı. Binin üzerinde katılımcının yüzde 30’u "Affedelim" derken, yüzde 70’i karşı çıkmıştı Sen de bu anketten sonra yaptığın açıklamada; "Anlıyorum, ancak onlar beni daha sonra daha iyi anlayacak. Çünkü olay daha çok yeni. Ben onlara şimdilik hak veriyorum" demiştin. Bak aradan yıllar geçti, Şimdi sen milletin seçtiği vekile 20 yıl önce yaptığın gibi hiç yapılmaması gereken bir şeyi yaptın.

ÖZÜR DİLE VE İSTİFA ET

Sevgili Alpay, Beşiktaş'ta çok iyi günlerin geçti. Samimiyetin, sempatikliğin ve sahada ki kalpten oyunlarınla gönüllerimizi fethettin. Sana bir dost tavsiyesi; Genel Başkanları Beşiktaşlı olan TİP mensuplarından, TBMM vekillerinden, mensubu olduğun partinden bir özür dile. 'Hala gençlik günlerinde ki gibi coşkular yaşadığını ve hata yaptığını' söyle. Ardından da istifanı sayın Cumhurbaşkanına ver. İnan; İsviçre halkı başta olmak üzere insanlar seni daha iyi anlayacaklardır."