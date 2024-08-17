Kayserispor Başkanı Ali Çamlı İstifa Etti!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifa etti.
Kayserispor başkanı Ali Çamlı, Sivasspor karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Çamlı açıklamasında, "Bu kulüp yönetilemez hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Ali Çamlı, istifasının duyurmasının üzerine şu şekilde konuştu:
"Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan! Yüzleri varsa çağrıma dönerler."
Kaynak: İHA
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