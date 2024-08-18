Olaylı Göztepe-Fenerbahçe Maçı Hakkında Soru Önergesi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Göztepe-Fenerbahçe maçında meydana gelen olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması için bir soru önergesi verdi.

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Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir’de karşılaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve İzmir’de 2 puan bıraktı.

Karşılaşmada saha kenarında ilerleyerek yerine giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe taraftarların su şişesi yağmuruna tutuldu. Ayrıca Göztepe’de görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u ittirdi. Bununla birlikte bileti bulunduğu halde birçok Fenerbahçe taraftarının stadyuma sokulmadığı kaydedildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptı. Akburak, karşılaşmada yaşananlar ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması için bir soru önergesi verdi.

Akburak’ın paylaşımı ve verdiği soru önergesi şöyle:

“Dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe-Göztepe maçında yaşanan ülkemize yakışmayan görüntüler, Fenerbahçe taraftarlarının sert polis müdahalesine maruz bırakılması ve yaşanan çirkin olaylar hakkında İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’nın cevaplaması için verdiğim soru önergesi;”

Olaylı Göztepe-Fenerbahçe Maçı Hakkında Soru Önergesi - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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