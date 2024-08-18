Ali Koç'u Düşüren Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir’de karşılaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve İzmir’de 2 puan bıraktı.

Karşılaşmada saha kenarında ilerleyerek yerine giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe taraftarların su şişesi yağmuruna tutuldu. Ayrıca Göztepe’de görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u ittirdi. Bununla birlikte bileti bulunduğu halde birçok Fenerbahçe taraftarının stadyuma sokulmadığı kaydedildi.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan, polisteki işlemlerinin adliye sevk edildi. Şüpheli Özkan'a çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi. Fatih Özkan’ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem