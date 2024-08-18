Ali Koç'u Düşüren Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

Göztepe-Fenerbahçe maçı esnasında tribündeki yerine doğru ilerleyen Ali Koç'a saldıran, ardından gözaltına alınıp ardından mahkemeye çıkan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Fatih Özkan, ifadesinde "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dedi.

Son Güncelleme:
Ali Koç'u Düşüren Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir’de karşılaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve İzmir’de 2 puan bıraktı.

Karşılaşmada saha kenarında ilerleyerek yerine giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe taraftarların su şişesi yağmuruna tutuldu. Ayrıca Göztepe’de görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u ittirdi. Bununla birlikte bileti bulunduğu halde birçok Fenerbahçe taraftarının stadyuma sokulmadığı kaydedildi.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan, polisteki işlemlerinin adliye sevk edildi. Şüpheli Özkan'a çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi. Fatih Özkan’ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.

İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildiİzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar VerildiSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Göztepe Ali Koç İzmir
Son Güncelleme:
Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı
Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı
Olaylı Göztepe-Fenerbahçe Maçı Hakkında Soru Önergesi Olaylı Göztepe-Fenerbahçe Maçı Hakkında Soru Önergesi
Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe Maçıyla İlgili Açıklama Galatasaray'dan İlk Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi Üç Yangın Kontrol Altında, İki Bölgede Daha Alevler Yükseldi
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması