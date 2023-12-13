Fatih Altaylı'dan Türkiye-İsrail ilişkilerinin sürmesine eleştiri: Puma bizden daha delikanlı çıktı

Hamas'ın öncülüğünde ve Filistinli diğer direniş örgütlerinin başlattığı Aksa Tufanı operasyonu üzerinden 2 ay geçti.

2 aydır süren savaşta iki tarafta ciddi kayıplar verirken İsrail, Gazze Şeridi'nde havadan ve karadan sivil katliamlar gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda '1 haftalık insani ara' savaşın şiddetini hafifletse de çatışmalar hala sürüyor.

İsrail'in katliamlarına tüm dünyada tepkiler verilirken, Türkiye de hem yönetim olarak hem halk olarak Filistin halkıyla dayanışıyor.

Türkiye tarafından İsrail'e kınama mesajları verilirken ticari ilişkilerin de bir yandan devam etmesi tepkiyle karşılanıyor.

Dışişleri Hakan Fidan, konuyla ilgili olarak, "İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor" demişti.

FATİH ALTAYLI: PUMA KADAR DELİKANLI DEĞİLİZ

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'nin bir yandan İsrail'e tepki gösterip bir yandan da ilişkilerini sürdürmesi hakkında eleştiride bulundu.

Puma örneğini veren Altaylı şunları söyledi:

"Koca Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan bağırıp, bir yandan İsrail'le ticarete devam ediyor. Puma, bir yandan bağırıp, bir yandan ticarete devam etmiyor. Puma, bizden daha delikanlı çıktı."

NE OLMUŞTU?

Puma, İsrail Milli Futbol Takımı'nın sponsorluğuna 2024 yılı itibarıyla son vereceğini açıklamıştı.

Şirket sözcüsü, açıklamasında, bu kararın Puma'nın yeni 'daha az-daha büyük-daha iyi' stratejisi kapsamında 2022 yılında alındığını ve yeni takım formalarını tasarlama ve geliştirme ile ilgili takvimlerle de uyum içinde olduğunu söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem