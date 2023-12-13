Yerel seçim öncesi kritik ziyaret: Özgür Özel, DEM Parti ile ne konuşacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret edecek. Özel, ekim ayında gerçekleşen kongrede Eş Genel Başkan seçilen Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a "hayırlı olsun" dileklerini iletecek. Görüşmede yerel seçimler ve olası iş birlikleri de gündeme gelecek.

14 Mayıs seçimlerinden bugüne gelen süreçte iki partide de kapsamlı değişiklikler gerçekleşti. İki parti de kongresini yaptı, yönetim kadroları değişti. Genel seçime dair tabanlarından gelen mesajları da değerlendiren partiler, iş birlikleri konusundaki stratejilerini yeniden şekillendirdi. Özgür Özel, “ittifak kelimesi zehirlendi” derken pek çok DEM Parti sözcüsü sık sık ‘kent uzlaşısı’na vurgu yaptı.

DEM PARTİ: KAZANDIRMAK YA DA KAYBETTİRMEK DEĞİL, KAZANMAK

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; iki seçimdir "iktidara kaybettirme, muhalefete kazandırma" stratejisini benimseyen DEM Parti’nin bu stratejisinde de keskin bir değişim oldu ve yeni strateji "kaybettirme ve kazandırma" yerine "kazanma" olarak belirledi. DEM Parti, batıda da belediye kazanmayı ve “yerellerde iktidar olmayı” önüne hedef olarak koydu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “2019 yılında seçim sonucunu belirleyen "kaybettir-kazan" formülünü "kazan-kazan" formülüyle tekrar güncelliyoruz” ifadelerini kullandı.

PM ÖNCESİ ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Tabanından da bu mesajı aldığını kaydeden DEM Parti MYK’den 81 ilde aday çıkarma eğilimi çıktı. Bu hafta sonu gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında bu eğilimin karara bağlanması beklenirken Özgür Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan'dan randevu talep etti.

CHP’de de 14 Mayıs sonrası gerçekleşen kurultay sürecinde en çok eleştirilen konu partinin ittifak politikalarıydı. Yeni yönetimin partiler arası yıpranan ilişkileri onarmaya talip olarak çıktığı yoldaki ilk durağı İYİ Parti oldu. Ancak İYİ Parti, 81 ilde aday çıkarma kararından vazgeçmedi.

ÖZEL’DEN KRİTİK MESAJLAR

İstanbul ve Ankara’nın aralarında olduğu büyükşehirleri kaybetmemek için muhalefetin iş birliği yapmasını önemseyen ve bu iş birliklerinin etik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesi için çabalayacaklarını ifade eden CHP’li yöneticiler için DEM Parti de kapısı çalınacak partilerden biriydi. O kapı çalınana kadar hem arka planda bazı görüşmeler yürütüldü hem de Özgür Özel pek çok CHP’linin “cesurca” bulduğu bazı açıklamalar yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştiri oklarının hedefinde olan "Bu ülkede herkes eşit ama Kürtler daha az eşit" sözlerinin arkasında durdu, bütçe konuşmasında da bu sözleri tekrarladı. Kayyım uygulamasını eleştiren pek çok açıklama yaptı. Kürt Opera sanatçısı Pervin Chakar’ın konserine gitti, iktidardan gelen sert eleştirilere karşı durdu, “pişman değilim” dedi. DEM Parti’nin kamuoyuna açık görüşme talebinin çok haklı bir talep olduğunu çok kez ifade etti.

Bugün gerçekleşecek görüşme sonrası Özel'in, Hatimoğulları ve Bakırhan ile kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yapacak olması da “şeffaf ve açık” görüşme talebinin bir karşılığı olduğu yorumunu beraberinde getirdi.

ÖZEL’İN GÜNDEMİ PM’YE TAŞINABİLİR

Özel’in olası iş birliklerine dair DEM Parti yöneticilerinin görüşünü alması beklenen görüşmede DEM Parti’nin hafta sonu gerçekleşecek PM toplantısını işaret edebileceği ifade ediliyor. PM toplantısında MYK’nin “81 ilde aday çıkarma” eğilimini görüşecek olan PM’ye Özel görüşmesinin ayrıntılarının da taşınabileceği ifade ediliyor.

Özel’in nasıl bir gündemle geleceğini, ne önereceğini bilmediklerini ifade eden DEM Parti yetkilileri, “MYK’nin 81 ilde aday çıkarma eğilimi PM’nin ve örgütlerimizin sahada yaptığı çalışmalar sonucunda oluştu. Bu eğilimden farklı yönde bir karar çıkacağını sanmıyoruz çünkü zaten PM’nin hazırladığı raporlar doğrultusunda bu eğilim şekillendi. Özgür Bey’in nasıl bir ajandayla geleceğini bilmiyoruz ama elbette ne önerirse önce PM’de tartışılacaktır” dedi.

"81 İLDE ADAY ÇIKARMAYA YAKINIZ"

81 ilde aday çıkarma kararına çok yakın olduklarını kaydeden DEM Parti yöneticileri, “Bu karar ancak kent uzlaşısıyla esner. Bir kentte bir aday ismi üzerinde uzlaşı varsa o uzlaşıyı esas alırız. Ama o adayın bizim ilkelerimizle çelişmemesi gerek” değerlendirmesi yaptı. Desteklenebilecek adayların Kürt sorununa nasıl baktığının, demokrasi ve siyasi özgürlükler konusundaki samimiyetinin önemli olduğunu vurgulayan DEM Parti yöneticileri, bu iki konuda sadece seçim dönemlerinde yapılan açıklamaların artık taban tarafından kabul görmediğini, söylemden öteye siyaset üreten bir noktaya taşınmasını umduklarını da ifade etti.