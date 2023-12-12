Özgür Özel'den canlı yayında yerel seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bizim Ekrem Başkanla aramızda şöyle bir ilişki var, birbirimizin bilmesi gereken ne varsa birbirimize söylüyoruz çünkü diğer türlü çok dezenformasyon var.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Benden önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 3 belediye başkanımızı açıklamıştı. Bu üç ismin karşılığını Türkiye'nin her yerinden görüyorum. Parti Meclisi seçildi, ben görüş bildiririm. Umut ediyorum Parti Meclisi'nde tek bir itiraz geleceğini düşünmüyorum. Diğer belediyeler için memnuniyet anketi yaptırıyoruz.

İzmir'de memnuniyeti düşükse Tunç Soyer aday olamaz. Bu Tunç Bey'e özel bir cevap değil.

LÜTFÜ SAVAŞ ADAY OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde memnuniyet anketi çalışılırken Hatay’ın anketini oldukça detaylı, siyasi ve ilçe kırılımlarına göre ve elimizde bulunan bulunmayan bütün kırılmalara göre detaylı alalım. Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Depremden sonra Hatay ne diyorsa biz o karara uymak zorundayız. Ben Hataylıların ne düşündüğünü merak ediyorum. Ben depremden 3 gün sonra Hatay'daydım.

Hatay'da iki duygu birbiri ile yarışıyor. İktidarı destekleyelim bizi yine yalnız bırakmasınlar. Diğeri CHP belediyeleri bizi yalnız bırakmadı üzerimize düşeni yapmalıyız.

Bir şehirde yıkım varsa herkesin sorumluluğu vardır. Yıkılan binaların bazıları yerel yönetime ait. Bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin suçu yoktur diyemem.

SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ

(Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi) Bir yanlış anlaşılma var. 39 milletvekili meselesinden bahsediyordum. 'Özgür sen de oradaydın ya' dedi. 'Anlatacağım efendim' dedim, yerime geçtim. 'Sen 8'li komisyonda yok muydun?' dedi. 'Yoktum' dedim, elini öptük helalleştik. 'Çok bağırdın ya' değil, 'Sen de oradaydın ya' dedi.

İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞME

Gayet iyi hissediyorum, ben üstüme düşeni yaptım. Türkiye bizden fedakârlık, iş birliği bekliyor o açıdan ben bir umut bekledim hala daha da umudumu kaybetmiş değilim. İttifak o geniş kapsamda olmaz ama yerele yetki verebilirim. Yapmam gerekeni yaptık, kararlarına saygılıyım.

ŞEYH SAİT TARTIŞMASI

Biz CHP olarak, cumhuriyete, cumhuriyetin kurucu kadrolarına saygılıyız. Cumhuriyetin geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz.

Şeyh Sait isyanının cumhuriyete yönelik bir kalkışma olduğunu biliyorum. Ama bu isyanın bastırılması sırasında acılar yaşanmışsa o acıya saygılı olmak gerekir.

HAKEM UMUT MELER'E SALDIRI



Bugün Ankaragücü’nün yayınlamış olduğu metni çok önemsiyorum. Dün yumruk atanı Ankaragücü’ne mal edemezsiniz, hastane önünde ‘Eline sağlık´ diye bağıranları da mal edemezsiniz. Ankaragücü’ne yakışan tavır yazılı açıklamadaki tavırdır."