Hasan Bitmez'in kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur işte" sözleri üzerine ilk açıklama

Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılmıştı.

Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı.

TBMM TUTANAKLARINA GEÇTİ

Bitmez, konuşmasının sonunda, "Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız" demişti. Bitmez'in yere düştüğü sırada AKP sıralarından, "Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı" diye bağırıldığı TBMM tutanaklarına geçti.

"ZALİMLİK İÇERİSİNDE KONUYA YAKLAŞILIYOR"

AKP sıralarından yükselen bu ses üzerine TBMM'de söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Şunun bilinmesini istiyorum, bu olay olduğu andan itibaren Genel Kurul'da hiçbir parti ayrımı olmaksızın bütün milletvekilleri oradaydı, pek çok doktor arkadaşımız vekilimizin başındaydı. Hasan Bitmez bu olayı yaşarken biz insan olarak dedik ki bu hepimizin başına gelebilir. Bir zalimlik içerisinde konuya yaklaşıldığını görüyorum, okuyorum" dedi.

"ŞU AN SİYASET YAPMA ZAMANI DEĞİL"

Zengin, "Hepimizin kalbine dokunan ve hepimizin merhametle yaklaştığı bir durum. Bizim buradaki bütün kavgalarımız siyasi kavgalardır, biz insan olarak birbirimizi seviyoruz, saygı duyuyoruz. Lütfen bu hastalıklar üzerinden, bir insan canıyla cebelleşirken buradan siyaset üretilmesin. Şu an siyaset yapma zamanı değil, şu an yapmamız gereken insani olarak kucaklaşmaktır. TBMM aynı zamanda bu birlikteliğin de gösterildiği yerdir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem