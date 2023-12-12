TBMM bugünkü çalışmalarına ara verdi!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılması üzerine TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarına bugün ara verildi.

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TBMM bugünkü çalışmalarına ara verdi!

TBMM Genel Kurulu’nda bugünkü birleşiminde TBMM ve Adalet Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçeleri görüşülmeye başladı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını tamamladığı sırada fenalaşarak yere düştü. Başını kürsü arkasındaki merdiven basamaklarına vuran ve bayılan Bitmez’e ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Hasan Bitmez’in sağlık durumu nedeniyle TBMM Danışma Kurulu toplandı. TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşmeleri yarıda kalan kurum bütçelerinin 21 Aralık tarihinde görüşülmesi ve Genel Kurul’da bugün başka bir konunun görüşülmemesi konusunda Danışma Kurulu’nda partiler arasında uzlaşmaya varıldı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Meclis Genel Kurulu’nda oturumu yeniden açarak Danışma Kurulu kararını okutarak oya sundu. Danışma Kurulu kararı kabul edildi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

TBMM Başkanvekili Biçer Karaca, kürsüde yaptığı açıklamada "Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde konuşmasını tamamladığı sırada fenalaşarak geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle şu an hastanede bulunmaktadır. Tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileriyle beraber sayın milletvekilinin hastanede ziyaretine katıldık. Ailesi ve Saadet Partisi camiası oradaydı. Sayın milletvekilimize bir anjio işlemi gerçekleştirildi. Şu an yoğun bakımda ve kendisine yönelik müdahale devam etmektedir. Biz başta milletvekilimiz olmak üzere ailesine ve Saadet Partisi ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

TBMM bugünkü çalışmalarına ara verdi! - Resim : 1

Partilerin grup başkanvekilleri de sırayla söz alarak Bitmez’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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