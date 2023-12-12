Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarma kararı sonrası Erdoğan'dan hamle: Fatih Erbakan ile görüşecek

Yerel seçimlere kendi adayları ile katılacağını duyuran Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

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Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarma kararı sonrası Erdoğan'dan hamle: Fatih Erbakan ile görüşecek

2024 Yerel Seçimleri'ne aylar kala siyasi partilerin seçim hazırlıkları hız kazandı.

2023 Genel Seçimleri'nde kurulan ittifakların devam edip etmeyeceği de belirsizliğini korurken; Cumhur İttifakı ile seçime giren Yeniden Refah Partisi Yerel Seçimler'e kendi adayları ile katılacağını açıkladı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

YRP'nin kararı sonrası AKP'den yeni bir hamle geldi.

Gelen bilgilere göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'da AKP Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakanı'ı kabul edecek.

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