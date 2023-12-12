Özgür Özel'den TBMM'de fenalaşan milletvekili için mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e acil şifalar diliyorum” dedi.

Özgür Özel'den TBMM'de fenalaşan milletvekili için mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda konuşmasının sonlarında fenalaşıp yere düşen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez için X hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Özel'in mesajı şöyle:

“TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e acil şifalar diliyorum.”

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