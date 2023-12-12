DEM Parti, Şeyh Sait'e sahip çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Şeyh Said hakkında yaşanan tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada "Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir" dedi.

DEM Parti, Şeyh Sait'e sahip çıktı

AKP'nin atadığı kayyum tarafından Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'e ismi verileceğinin duyurulması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

DEM PARTİ SAHİP ÇIKTI

1925 yılında cumhuriyete karşı hilafet savunusu ile isyan eden Şeyh Said ile ilgili bir açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Şeyh Said'e sahip çıktı.

Açıklamada, Şeyh Said'in Kürt halkının değerlerinden olduğu belirtilirken "Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Şeyh Said ve yoldaşlarına dil uzatan şovenist kesimler ile gazeteci olarak geçinen kişilerin söylemlerinin Kürt halkı nezdinde zerre kadar değeri yoktur. Şeyh Said ve yoldaşları hak mücadelesi yürütmüş, bu nedenle devletin zulmüne uğramış Kürt halkının önemli değerlerindendir ve hep öyle hatırlanacaktır. Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir."

Etiketler
HEDEP
Komşuculuk nedir bilmeyen 3 burç - Bu burçlarla aynı binadaysanız yandınız Komşuculuk nedir bilmeyen 3 burç - Bu burçlarla aynı binadaysanız yandınız
CHP ile iş birliğini savunmuştu: Meral Akşener istedi, İbrahim Özkan da İYİ Parti'den istifa etti! Meral Akşener istedi, İbrahim Özkan da İYİ Parti'den istifa etti!
İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması: Milletvekili Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatıldı Milletvekili Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatıldı
Hep karasını tüketiyoruz, beyazı şifa kaynağı: 1 kaşığı bile yeterliymiş Hep karasını tüketiyoruz, beyazı şifa kaynağı: 1 kaşığı bile yeterliymiş
AKP MKYK'sı toplandı AKP MKYK'sı toplandı
Tutanaklara geçti: Bitmez, Meclis'te kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıraları "Allah’ın gazabı böyle olur işte" dedi Bitmez, Meclis'te kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıraları 'Allah’ın gazabı böyle olur işte' dedi
ÇOK OKUNANLAR
En sevilmeyen 3 burç belli oldu En sevilmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!
Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı! Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar! Yargı oyunu bozdu Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar!
Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor! Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor!