DEM Parti, Şeyh Sait'e sahip çıktı

AKP'nin atadığı kayyum tarafından Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'e ismi verileceğinin duyurulması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

DEM PARTİ SAHİP ÇIKTI

1925 yılında cumhuriyete karşı hilafet savunusu ile isyan eden Şeyh Said ile ilgili bir açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Şeyh Said'e sahip çıktı.

Açıklamada, Şeyh Said'in Kürt halkının değerlerinden olduğu belirtilirken "Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Şeyh Said ve yoldaşlarına dil uzatan şovenist kesimler ile gazeteci olarak geçinen kişilerin söylemlerinin Kürt halkı nezdinde zerre kadar değeri yoktur. Şeyh Said ve yoldaşları hak mücadelesi yürütmüş, bu nedenle devletin zulmüne uğramış Kürt halkının önemli değerlerindendir ve hep öyle hatırlanacaktır. Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir."