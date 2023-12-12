Karamollaoğlu'ndan, Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda konuşurken fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Bir gelişme yok" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak yere düştü.

Kafasını kürsünün arkasındaki merdiven basamaklarına çarpan Bitmez bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

"MECLİS'TE BÜTÜN MÜDAHALELER YAPILMIŞ"

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin hastanede açıklama yapan Karamollaoğlu, "Meclis’te kendisine yapılabilecek bütün müdahaleler yapılmış. Kendisi aynı zamanda şeker hastasıydı, birtakım kalp problemleri de vardı ama çalışmalarını devam ettirebiliyordu. Süratle Meclis’ten buraya nakli sağlandı. Burada hem Sağlık Bakanımızdan aldığım bilgi hem buradaki hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı, kendisine ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması gereken bütün müdahaleler gerçekleştirildi. Son verilen bilgiyle şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Ümit ediyoruz ki bu son gelişmeler, son teknolojilerle hayatını idame ettirecek bir noktaya gelir. Zor bir rahatsızlık, zor bir hastalık aynı zamanda. Geçirdiği bu kriz de aniden olduğu için müdahale ne kadar erken olursa olsun yeterli olmayabiliyor" dedi.

Karamollaoğlu'ndan, Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama - Resim : 1

"ŞUURUNUN YERİNE GELMESİ NOKTASINDA BİR GELİŞME YOK"

Karamollaoğlu, Bitmez’in hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da, "Mutlaka var, doktorlar, ‘Kalpteki damarlar tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Kılcal damarlarla kalp besleniyor’ dediler. Yapılan müdahalelerle şimdi kan deveranı sağlandı. Şu anda şuurunun yerine gelmesi noktasında bir gelişme yok. Zaman içinde vücut kendi dolaşımını kendisi sağlayacak noktaya gelir diye ümit ediyorum" yanıtını verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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