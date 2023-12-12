İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye geçen milletvekili Nebi Hatipoğlu kendisini tanımayan işçiyi dövdürtmüş

2023 Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen İdris Nebi Hatipoğlu seçimin üzerinden henüz altı ay geçtikten sonra İYİ Parti'den istifa ederek AKP’ye katılmıştı.

Hatipoğlu’nun, İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından büyük ortağı olduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketine, Sanayi Bakanlığından 1,3 milyar liralık teşvik verildiği ortaya çıkmıştı.

KENDİSİNİ TANIMAYAN İŞÇİSİNİ DÖVDÜRTMÜŞ

Hatipoğlu bu kez söz konusu Europen şirketinde çalışan işçilere yönelik yaptığı baskılarla gündeme geldi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nda (PE) yer alan bilgilere göre, işçiler Nebi Hatipoğlu’nun kendilerine karşı 'mafya' gibi olduğunu belirtirken; "Nebi Hatipoğlu bir gün fabrikada dolaşıyor. Biz işçilere tek tek 'Ben kimim?' diye soruyor. Bir arkadaşımız tanıyamadı kim olduğunu. Hatipoğlu, kendisini tanıyamayan işçiyi dövdürtüp işten çıkarttı. Mafya gibi dolaşıyor fabrikada" ifadeleri ile Hatipoğlu'nun işçi düşmanlığı ortaya koydu.

SENDİKA İSTEYEN İŞÇİLERE TEHDİT

Ayrıca fabrikada çalışan işçiler Hatipoğlu’nun fabrikaya sendika sokmak isteyen işçileri tehdit ettiğini söylerken, ek mesai ücretlerinin elden yatırıldığını ve bu durumun da emekliliklerini etkileyeceğini belirtti.

FABRİKA POLİS DİKTİ

Yaşananların ardından PE ile temas kuran ve baskılara karşı mücadele etmek isteyen işçilere yönelik baskılar da arttı.

Emniyet-Sen’e bağlı “Polisin Sesi Platformu” haber servisine ulaşan ve emniyet personeline amirlerince whatsapp yoluyla verildiği iddia edilen talimatta Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’na ait Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli işyerinin giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin beklemesi yönünde görevlendirme yapıldığı öne sürüldü.

MOLA ALANLARINI KAPATTI

Hatipoğlu, son olarak ise işçilerin mola alanlarını kapatarak bahçeye çadır kurdu. İşçiler, ısıtıcı olmayan bu çadırlarda mola vermek zorunda bırakılırken mola saatlerini soğuk havada geçirmek zorunda kalıyor.