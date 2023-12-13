Canlı yayında anlattı: Selvi Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında Özgür Özel'e ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Özel, CHP'nin son kurultayında ekrana yansıyan ve herkesin dikkatini çeken o görüntüyle ilgili de konuşut.

Canlı yayında anlattı: Selvi Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında Özgür Özel'e ne dedi?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Özel, CHP'nin son kurultayında Selvi Kılıçdaroğlu’nun, “Bağırmanız hoş değil” diyerek tepki gösterdiği iddialar üzerine de açıklama yaptı.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Selvi Kılıçdaroğlu kurultayda 'Özgür niye çok bağırdın' gibi bir şey demiyor. 'Özgür sen de oradaydın' dedi. 39 milletvekili olayıyla ilgili 'sen de oradaydın' dedi. O sırada Kemal Bey söz istemişti, 'anlatacağım efendim' deyip yerime geçtim.

'ORADA BEN YOKTUM' DEDİM

Selvi hanımın elini tutup 'orada ben yoktum' dedim. Komisyonda Engin Özkoç'un olduğunu söyledim, 39 milletvekili verildiğini sabah öğrendiğimi söyledim."

NE OLMUŞTU?

CHP Kurultayının ilk gününde Özgür Özel'in konuşmasına Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Özgür Özel, adaylık konuşması yaptıktan sonra yerine oturmadan önce Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Özel’e “Bağırmanız hoş değil” diye tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

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