Fatih Altaylı aktardı: Sinan Oğan net tarih verdi

14 Mayıs tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde, gözler aldığı yüzde 5'lik oy oranı ile kilit ismi konumuna gelen ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da.

TARİH VERDİ

Dün yapılan görüşmelerin ardından bugün gazeteci Fatih Altaylı, Sinan Oğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Az önce Sinan Oğan ile konuştuk" diyen Altaylı, Oğan'ın "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" dediğini aktardı.

Altaylı ayrıca "Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor" diye yazdı.