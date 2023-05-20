Kılıçdaroğlu ve Erdoğan görüşmelerinin ardından... Ümit Özdağ ile Sinan Oğan bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda yüzde 50'yi geçen aday olmadı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy aldığı düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.

Son olarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün akşam görüşen ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüşmesine dair fotoğraflar paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz” diyen Özdağ ve Oğan’ın yüzlerinin güldüğü görüldü.

İşte o paylaşım: