Erdoğan Kahramanmaraş'ta: 'CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendilerine yeni maskeler hazırlamış'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendilerine yeni maskeler hazırlamış, onun ve trol ordusunun derdinin hizmet değil ülkeyi birilerine peşkeş çekmek olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bayramın ikinci günü buradaydık, depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan muhafaza eylesin.

Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde bazı aksaklıklar olsa da hamdolsun kısa sürede kardeşlerimizin yanında olduk. Dünya tarihini en büyük arama kurtarma ve yeniden inşa süreçlerinden birini yürüttük.

650 bin personel bölgede görev aldı. Yurt dışından ve ülkemizden 35 bin personel haftalarca çalışarak en son yıkıntının altındaki umudu yaşatma mücadelesi verdiler. Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk.

Kalıcı barınma çalışmalarında 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek şehirlerimizin tamamını ayağa kaldıracağız. Hemen kolları sıvadık, tüm imkanları bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Zemin etütleri biten yerlerde hemen temel attık. Bayramda inşası tamamlanan köy evlerinin teslimini bile yaptık. Deprem bölgesinde şu anda kalıcı konutların silüeti yükselmeye başladı.

SEÇİMLERE İLİŞKİN KONUŞTU

Aday ve parti ayrımı yapmaksızın yaşadıkları felakete rağmen sandığa giden Kahramanmaraş'ın yiğit evlatlarına teşekkür ediyorum. Meclis'te 322 ile çoğunluğu kazandık, Cumhurbaşkanlığında en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin farka rağmen ikinci tura kaldık. 28 Mayıs'ta da Kahramanmaraş'ın tercihini bizden yana yapacağına inanıyoruz.

Deprem sonrasında Kahramanmaraş'ın yükselişini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.

Deprem bölgesinde şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken birileri buralarda fotoğraf çektirip turistik gezi yapıp gidiyor. Seçmenlerimizin sandıktaki tercihi de bu tabloya göre gerçekleşti. Bu bay bay Kemal Kandil'den talimat almıyor mu, onlarla beraber terör örgütleriyle aynı yolda yürümedi mi?

Benim kardeşlerim bunlara oy verir mi, 28'inde de inanıyorum ki sizler, bay bay Kemal'e hakikaten vah vah Kemal diyeceksiniz. Makarnacı, bidon kafalı dedikleri milletin iradesine sahip çıkması bunları çılgına çevirir.

Gerçeklerin ve hayalleri arasındaki fark, adeta yüzlerine bir Osmanlı şamarı gibi inince yine hüsrana uğradılar. Kin ve nefretlerini bu defa depremzedelere yönelterek, insanlık tarihinde alçaklıkta yeni bir sayfa açtılar. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkartmaktan, çadırları toplatıp araçları geri çekmeye kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar. Onlarca vatandaşın kanını döken teröre kucaklarını açanlar, depremzede kardeşlerimizin tercihine tahammül edemediler.

Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız, oyunuzu bana verin diyor, Selo terörist 51 kardeşimizin ölümüne neden olan. Bu teröristleri, kapıları açacağız bunları dışarı çıkaracağız, yok öyle şey, adalet neyi gerektiriyorsa o.

Hiçbir depremzedemizi bunların insafına terk edecek, insafına bırakacak değiliz. Şartlar ne olursa olsun biz devletimizle, AFAD'la, Allah'ın izniyle tüm depremzedeleri yeniden ayağa kaldıracağız. Diğer şehirlere giden afetzedelere nasıl yardımcı olduğumuzu da oradaki kardeşlerimiz iyi biliyor. Eser ve hizmet siyaseti yaparken kimsenin kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmayız.

Van'da deprem oldu, orada oy oranımızın ne olduğunu bildiğimiz halde hemen gittik. İzmir'de deprem oldu, bay bay Kemal orada vekil, hemen geceli gündüzlü çalıştık. Bay bay Kemal'in belediye başkanı ne yaptı, hiçbir şey. Defne'de hastane ihtiyacı vardı, orada yüzde 80 CHP oyu var, 3 ay içinde en güzeliyle yeni bir hastaneyi oraya kazandırdık, yarın açılış var. En kısa sürede hasta kabulü de olacak. Bizim kazandığımız yerde hiç kimse kaybetmez, biz kazanırsak millet, ülke, emekliler, gençler, kadınlar kazanır.

Biz kazanırsak mazlumlar, mağdurlar kazanır, herkes kazanır ama CHP Başkanı ve ekibi daha bitmemiş bir seçimin sonucu üzerinden hakaret ve tehditle önlerine gelen itip kakıyor. Bunca farka rağmen nasıl bir kibir ve nobranlık içine girdiklerini gördünüz. Söz sahibi olmaları durumunda neler yapabileceklerini varın, siz hayal edin.

Türkiye Yüzyılı içi de altı da boş bir vizyon denemesi değil, tam tersi 21 yıldaki güçlü eserler ve altyapı üzerine bina edildi. Her alanda sağlam temeller attık. Asırlık demokrasi ve kalkınma eksikleri giderilirken gözümüz 2023'teydi, bölgede ve dünyadaki her gelişmeyi bu anlatışla yönettik. Bugün, o gündür. Bugün hayallerimizi hayata geçirmek için ilk adımı atma günüdür. Bugün evlatlarımıza bırakacağımız güçlü Türkiye'nin müjdesini paylaşma günüdür. 28 Mayıs'ta işimizi yarım bırakmayıp tamamına erdireceğiz, öyle mi?

Sandıkta bayrağı yerde bırakmayacağız, Kandil'dekilerin bayrağı var mı, paçavraları var, onun uzantılarının var mı, aynı. Kendi odalarına Türk bayrağı asmayacak kadar ihanet içindeler. Vatanı, emekleri sahipsiz bırakmayacağız, kimseyi yolda bırakmayacağız. Kimseyi çaresiz ve açıkta bırakmayacağız.

81 ilimizin 85 milyon vatandaşımızın hiçbirini dışarıda bırakmadan hepsini kucaklayarak yapacağız. Ülkenin derdiyle dertlenmeyenlerin oynadığı tiyatro seçimde verilen tepkiyle bozulur. Her gün başka bir maske takanlar, gün gelir gerçek yüzleriyle yakalanır."