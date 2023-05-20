Bahçeli'den Erdoğan'ı kızdıracak gaf: 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kentte açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin yaptığı, "29 Mayıs İstanbul'un Fethi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksiniz" açıklaması dikkat çekti.

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerinin ardından 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine hazırlanıyor. 

Taraflar yoğun bir seçim çalışması gerçekleştirirken; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün Adıyaman'da sarf ettiği sözler dikkat çekti. 

"YENİ BİR CUMHURBAŞKANI İLE..."

Bahçeli, Cumhur İttifakı'daki ortağı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte geldiği Adıyaman'da yaptığı konuşmada ilginç bir ifade kullandı.  Adıyamanlılara "Mührü elinize alın, alayınız sandığa gidin" diye seslenen Bahçeli, "29 Mayıs İstanbul'un Fethi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksiniz" dedi.

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Devlet Bahçeli seçim 2023
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