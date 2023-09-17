Eylemler ve ilişkiler gizlendi mi? Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni iddia: "Dosya temizlenmiş"

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın siyasi ilişkileri ve dosyada yer alanlar tartışılmaya devam ediliyor.

Kaplan’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu sıklıkla gündeme gelirken, suç örgütü lideriyle birlikte adı iddialara karışan Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman, “operasyonun Soylu’ya bir mesaj olduğunu” söylemesi, siyasi ilişki iddialarını güçlendiren bir başka mesaj oldu.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, “Vatandaşımız bunları mutlaka duysun” başlıklı yazısında eski AKP yöneticisi bugün de Gelecek Partisi’nde siyaset yapmayı sürdüren Ayhan Sefer Üstün’ün değerlendirmelerini aktardı.

KAPLAN DOSYASI, ‘TEMİZLENMİŞ DOSYA’

Öztürk, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Ayhan Sefer Üstün, AKP'de Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı ve önemli meclis araştırma komisyonlarında görev yaptı. Ayhan Bora Kaplan ile ilgili dosyayı ve bu kişinin geçmişini biliyor. Uzun dönem avukatlık da yapan Ayhan Sefer Üstün, bu dosyayı da okudu. İzlenimlerini ve bildiklerini bize şöyle anlattı:

‘Ayhan Bora Kaplan ile ilgili dosyayı baştan aşağı okudum. Bu kişinin geçmişini de biliyorum. Bu dosya, ‘Temizlenmiş bir dosyadır.' Bir ceza dosyası alınıyor bazen bakana, bazen başka bir yere götürülüyor. ‘Şu şu ifadeleri' ya da adamın ‘şu eylemlerini çıkartın' deniliyor. Dolayısıyla bu dosya, adamın eylemleri, ilişkileri açısından baktığımızda ‘temizlenmiş' bir dosyaya dönüştürülüyor.’”

“BU OPERASYON ASLINDA ONA SESİNİ ÇIKARMAMASI İÇİN BİR MESAJ”

Saygı Öztürk, Ayhan Bora Kaplan dosyasında niçin temizlik yapıldığını da sordu. Üstün, şu yanıtı verdi:

“Tüm çetelerin salınması, çete suçlarının ayyuka çıkması sonucu kamuoyunda tepki oluşmaya başladı. Yeni bakan geldi, bu olumsuzluklara karşı samimi mücadele ediyor görüntüsü veriliyor. Eski cumhuriyet başsavcısı, bu operasyonla eski bakan Süleyman Soylu'ya karşı bir gözdağı verildiğini söylüyor.

Dediği gibi gerçekten Süleyman Soylu'ya karşı bir gözdağı. Hatta bu eski bakanın devletten kazınacağını söylüyorlar. Bunu ben de güvenilir yerlerden duydum. Bu operasyon aslında ona sesini çıkarmaması için bir mesaj. Üçüncü mesaj ise organize suç örgütlerinin başındakiler genç, henüz kurumsallaşmamış, mafyatik yapı değil.

O yüzden acemilik yapıyorlar. Tabi bu durumdan büyükler rahatsız oluyor. Amatörce olan şeyleri bitirmek ve eski sistem mafya düzeninin devam etmesini istiyorlar. Böyle, yeni yetmelerin çıkmasını istemiyorlar. Yani hedef, kontrol altında olan büyüklerin önünü açmak. Şimdi yapılanlar büyüklerin önünde mıntıka temizliğidir. Onun dışında ‘Aman aman memlekette şu var, bu var diye mafyayla mücadele başladı' sözlerine aldanmayalım.”