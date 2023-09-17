Eylemler ve ilişkiler gizlendi mi? Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni iddia: "Dosya temizlenmiş"
Eski AKP yöneticisi Üstün, siyasi ilişkileriyle gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan'ın dosyasının temizlenerek savcılığa gönderildiğini söyledi. Üstün, Kaplan'ın ilişkileri ve geçmişini bildiğini vurgulayarak, "eylemleri, ilişkileri açısından baktığımızda ‘temizlenmiş' bir dosya" tespitini yaptı.
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın siyasi ilişkileri ve dosyada yer alanlar tartışılmaya devam ediliyor.
Kaplan’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu sıklıkla gündeme gelirken, suç örgütü lideriyle birlikte adı iddialara karışan Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman, “operasyonun Soylu’ya bir mesaj olduğunu” söylemesi, siyasi ilişki iddialarını güçlendiren bir başka mesaj oldu.
Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, “Vatandaşımız bunları mutlaka duysun” başlıklı yazısında eski AKP yöneticisi bugün de Gelecek Partisi’nde siyaset yapmayı sürdüren Ayhan Sefer Üstün’ün değerlendirmelerini aktardı.
KAPLAN DOSYASI, ‘TEMİZLENMİŞ DOSYA’
Öztürk, konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Ayhan Sefer Üstün, AKP'de Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı ve önemli meclis araştırma komisyonlarında görev yaptı. Ayhan Bora Kaplan ile ilgili dosyayı ve bu kişinin geçmişini biliyor. Uzun dönem avukatlık da yapan Ayhan Sefer Üstün, bu dosyayı da okudu. İzlenimlerini ve bildiklerini bize şöyle anlattı:
‘Ayhan Bora Kaplan ile ilgili dosyayı baştan aşağı okudum. Bu kişinin geçmişini de biliyorum. Bu dosya, ‘Temizlenmiş bir dosyadır.' Bir ceza dosyası alınıyor bazen bakana, bazen başka bir yere götürülüyor. ‘Şu şu ifadeleri' ya da adamın ‘şu eylemlerini çıkartın' deniliyor. Dolayısıyla bu dosya, adamın eylemleri, ilişkileri açısından baktığımızda ‘temizlenmiş' bir dosyaya dönüştürülüyor.’”
“BU OPERASYON ASLINDA ONA SESİNİ ÇIKARMAMASI İÇİN BİR MESAJ”
Saygı Öztürk, Ayhan Bora Kaplan dosyasında niçin temizlik yapıldığını da sordu. Üstün, şu yanıtı verdi:
“Tüm çetelerin salınması, çete suçlarının ayyuka çıkması sonucu kamuoyunda tepki oluşmaya başladı. Yeni bakan geldi, bu olumsuzluklara karşı samimi mücadele ediyor görüntüsü veriliyor. Eski cumhuriyet başsavcısı, bu operasyonla eski bakan Süleyman Soylu'ya karşı bir gözdağı verildiğini söylüyor.
Dediği gibi gerçekten Süleyman Soylu'ya karşı bir gözdağı. Hatta bu eski bakanın devletten kazınacağını söylüyorlar. Bunu ben de güvenilir yerlerden duydum. Bu operasyon aslında ona sesini çıkarmaması için bir mesaj. Üçüncü mesaj ise organize suç örgütlerinin başındakiler genç, henüz kurumsallaşmamış, mafyatik yapı değil.
O yüzden acemilik yapıyorlar. Tabi bu durumdan büyükler rahatsız oluyor. Amatörce olan şeyleri bitirmek ve eski sistem mafya düzeninin devam etmesini istiyorlar. Böyle, yeni yetmelerin çıkmasını istemiyorlar. Yani hedef, kontrol altında olan büyüklerin önünü açmak. Şimdi yapılanlar büyüklerin önünde mıntıka temizliğidir. Onun dışında ‘Aman aman memlekette şu var, bu var diye mafyayla mücadele başladı' sözlerine aldanmayalım.”
“YENİ SİYASİ CİNAYETLER OLABİLİR” UYARISI
Meclis kapanmadan hemen önce çıkarılan infaz düzenlemesi adı altında çıkarılan affı da eleştiren Üstün, “Gece yarısı düzenlemesiyle kadın cinayeti işleyenlere, tecavüzden mahkum olanlara, uyuşturucu baronlarına, çete liderlerine, mafyaya af getirildi ve hepsi dışarıya çıkarıldı. Meclisin kapandığı geceye denk geldiği için bu gözden kaçırıldı” ifadelerini kullandı.
Ayhan Sefer Üstün'ün de evi kurşunlanmıştı. Üstün, ülkede can güvenliğinin kalmadığını ve siyasi cinayetlerin olabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Mafya seçimden önce meşhur bir siyasetçiyi, Sinan Ateş'i öldürdü. Yine orada taşeron şirket uyuşturucu mafyası. Onlar Sinan Ateş'i bilmezler ama İstanbul'dan geldiler tanımadıkları bilmedikleri adamı katlettiler. Seçimden sonra Kasımpaşa' da polis katlettiler. Dünyanın hiçbir yerinde polise kolay kolay silah doğrultulmaz. Çünkü polise silah doğrultulduğu anda işin sonucunun ne olduğunu bilirler. Yerel seçim öncesi bunlar da büyük cinayetler işleyebilir. Siyasetçi, hakim, savcı, emniyetçi. Türkiye bu noktaya evrildi. Bütün bunlara baktığımızda ülkemiz hem Türk mafyası, hem de dışarıdan gelip Türkiye'de yaşayan mafyalar için cennet haline geldi.”