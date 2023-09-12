Süleyman Soylu'nun kuzeninden 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması: "15 Temmuz bir savaştı, savaşa beraber girdik"

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 5 kişi geçen gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ankara’da yer altı dünyasında "Kaplan" grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz 2016 gecesi TRT Genel Müdürlüğü önüne, Süleyman Soylu ile telefonla görüştükten sonra beraberinde kalaşnikof silahlı adamlarıyla geldiği iddia edilen Kaplan'ın yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alınması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Siyaset yer altı ilişkisini bir kez daha gözler önüne seren olayda Kaplan'ı darbe girişimi gecesi arayan ismin Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu olduğu ortaya çıktı. Kuzen Soylu uzun yıllar sonra ilk kez sessizliğini halktv.com.tr'ye bozdu. Verdiği yanıtlar Türkiye'nin yakın tarihinde mafya siyaset ilişkisini gözler önüne serer nitelikte.

İşte o sorular ve yanıtları...

'SAVAŞA BERABER GİRDİK'

-15 Temmuz gecesi Ayhan Bora Kaplan'ı siz mi arayıp TRT önüne çağırdınız?

15 Temmuz'da TRT'ye gittik. Ayhan'ı ben aradım. 15 Temmuz bir savaştı. Savaşa beraber girdik. Biz Başbakanlık'taydık. Herkesin Başbakanlığa gelmesini istedik. Beni arayan herkes oraya geldi. Ayhan Bora Kaplan zaten oraya gelecekti.

-Ayhan Bora Kaplan dışında 15 Temmuz gecesi çağırdığınız suç örgütü liderleri var mıydı?

15 Temmuz'da zaten herkes geldi. Suç örgütüyle alakamız yok ki. Arkadaşlarımız geldi. Vatandaşlarımız geldi. Akrabalarımız geldi.

-Ayhan Bora Kaplan hakkında "uyuşturucu", "adam öldürme", "adam yaralama" gibi suçlamalar olduğunu biliyor muydunuz?

Ben nerden bileyim. Hiçbir şey bilmiyordum.

-Peki Ayhan Bora Kaplan ile yüz yüze en son ne zaman görüştünüz?

4 sene önce görüştük. Belki de daha uzundur. 6 sene de olabilir.

'DEVLET HER ŞEYİ BİLİR'

-15 Temmuz gecesi Ayhan Bora Kaplan ve ekibinin elindeki ağır silahlar dikkat çekiyor. Bu silahları nereden bulmuş olabilirler?

Ben nereden bileyim. Süleyman Bey o zaman İçişleri Bakanı değildi ki. Silahlarla bizim ne alakamız var. Ben bunu nerden bileyim. Devlet her şeyi bilir.

'O GECE CAN DERDİMİZ VARDI'

-Kaplan ve ekibi o gece kaç kişiydi?

Nereden bileyim. O gece bizim can derdimiz vardı.

-Bakan Soylu kendisiyle Ayhan Bora Kaplan'ın ilişkilendirilmesine çok sinirlendi.

O akşam biz sokaktaydık. Ödül almamız gerekirken cezalandırılıyoruz. Boşverin.

-Neden cezalandırılıyorsunuz peki?

Ne bileyim. Biz esrarcı mı olmadık, kokainci mi olmadık. Ne derseniz olduk.

-İçişleri Bakanı'nın değişmesinin ardından yapılan bu operasyon kamuoyunda Soylu'ya yönelik bir hamle olarak okundu. Size yönelik bir operasyon mu bu sizce?

Onu söylemek bana yakışmaz. Bakan Bey varken ben bunu söyleyemem. Ayrıca kim konuşuyor ki bunu. FETÖ'cüler konuşuyor sadece. Herkes bizim dostumuz.

-Bakan Soylu bu operasyona üzüldü mü?

Üzülmüştür. Kaplan'a operasyona değil. Kendisine yapılanlara üzülmüştür.

-Son sorum... Bora Kaplan'ın yaptığı işlerde sizin üzerinizden eski Bakan Soylu'nun adının kullanıldığı iddia ediliyor. Sizin Bakan Soylu ile adını kullanacak kadar yakın bir ilişkiniz var mı?

Tabii ki yakınlığımız var. Amcamın oğlu kendisi.