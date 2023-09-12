Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşından açıklama

9 yıl önce beyin kanaması geçirerek komaya giren ünlü sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında son bilgiyi yakın arkadaşı verdi.

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Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşından açıklama

Kim Milyoner Olmak İster’in unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirdi. O zamandan beri komada yaşam mücadelesi veren Işık’ın son durumunu en yakın arkadaşı açıkladı.

Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık’ın arkadaşı Ozan Zeybek, sanatçının bakımının çok iyi olduğunu söyledi. “Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” diyen Zeybek, Işık’ın her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını belirtti.

Zeybek, “Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” dedi.

Beril Işık da “Kenan’ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı” ifadelerini kullandı.

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