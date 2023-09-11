Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu bildi! İşte o soru...

Kim Milyoner Olmak İster’de bir kez daha 1 milyonluk soru heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin, büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürdü hem de ağlattı.

Milyonluk soruya ulaşan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.

Güvercin'in Kim Milyoner Olmak İster’de yanıtladığı 1 milyonluk soru ise şöyle:

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A- ) Ş

B- ) V

C- ) G

D- ) H

Cevap B şıkkı, yani V harfidir.

Soruya doğru cevap veren Güvercin, 1 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Rabia doğru yanıtı vermesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.