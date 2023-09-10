Erdoğan'dan G-20'ye ilişkin basın açıklaması: "Biden'la görüştük, dostlar 'İsveç de İsveç' diyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle;

- (Fas'taki deprem) "6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız.

- Tahıl Koridoru konusunda ümitsiz değiliz. Soçi'ye yaptığım ziyarette Tahıl Koridoru meselesini bir kez daha enine boyuna sayın Putin ile görüştük. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir girişimin başarılı olma ihtimali çok düşüktür.

- Karadeniz'de sükuneti bozacak bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz.

- Gerek Rusya, gerek Ukrayna gerekse BM, uluslararası topluma yakın olmayı sürdüreceğiz.

- Afrika Birliği'nin G20 üyeliği ülkemizin de desteğiyle karara bağlandı. Afrika Birliği'ne aramız hoş geldiniz diyorum.

- Ülkemizin teklif ve gayretleriyle, kutsal kitaplara saldırı, G20 bildirisinde de kınanmıştır. İslam karşıtlığı bazı yerlerde demokrasi sınırını aşmıştır. Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakılması fikir özgürlüğü değil, çok açık provokasyon, insanlık suçudur. Kimse buna sessiz kalmamızı beklemesin. Mevzuatla ilgili bir açık varsa giderilmeli, kanun gerekiyorsa yapılmalıdır. Üyesi bulunduğumuz tüm platformlarda bunu dile getiriyoruz.

- Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubunu toplayacağız.

'YARIN PAŞİNYAN'LA GÖRÜŞECEĞİZ'

- (Ermenistan-Azerbaycan sınırı) Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim AB üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor.

ERDOĞAN: DOSTLAR 'İSVEÇ DE İSVEÇ' DİYOR

Bir gazetecinin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki soruya ise Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan "Şimdi siz Kongre deyip duruyorsunuz ama benim de kongrem var. Meclis'ten karar çıkmadan evet diyemem. Biden ile görüşmelerimiz oldu. F-16 konusunda İsveç şartı yaklaşımı var. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar. Bu şekilde yaklaşım, bizi ciddi manada üzmektedir" dedi.

'AVRUPA TÜRKİYE'Yİ OYALAMAYA DEVAM EDİYOR'

Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye'yi 50 yıldır oyalıyor, hala da oyalamaya devam ediyor. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye Türkiye'dir, biz yolumuza devam ederiz.

5 tane üyenin dudağı arasına dünyayı sıkıştırmayalım.