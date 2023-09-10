Zirveden yeni fotoğraf: Erdoğan, Sisi ile ikinci kez el sıkıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından ise geçmişte sert sözlerle hedef aldığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü.

Dün başlayan zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu.

Erdoğan daha önce Sisi'yi 'Katil' ve 'Darbeci' gibi sert ifadelerle hedef almıştı. Mısır askerî darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti.

Türkiye ile Mısır diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarmıştı.

Erdoğan ile Sisi, Dünya Kupası'nın gerçekleştiği Katar'da bir araya gelmişti.