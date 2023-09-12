Fatih Altaylı: Bunlar bulsalar seni beni götürecekler, Allah'tan sakalım var, binalarına girmeye korkarım

Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Hukuk Müşaviri Adnan Üstün'ü eleştirirken Saffet Umul ve Murat Bayaral'ın 2017'de FM TV'de gerçekleştirdiği 'sakalsız erkek' muhabbetine değindi: "Bunlar bulsalar seni beni götürecekler. Allah'tan sakalım var. Ben bunların binasına girmeye korkarım."

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Fatih Altaylı: Bunlar bulsalar seni beni götürecekler, Allah'tan sakalım var, binalarına girmeye korkarım

Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Adnan Üstün'ün 2022 yılına ait videosunda kullandığı "Bacağı baldırı açık, 18-20 yaşlarındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde seyrettirip, batının kültürüyle giydirip, milli takım diyeceksin, bilmem nerenin sultanı diyeceksin. Ayıptır, günahtır" ifadesine tepki gösterdi.

YouTube kanalında yayınladığı videosunda konuyla ilgili sözlerine "Bu düşünce tarzına sahip kişilerin... Adını bilmiyorum, bilmek öğrenmek de istemiyorum. Ben her sene bir dünya vergi veriyorum. Benim vergilerimden bu gibi insanların gırtlağından geçen bir kuruş varsa haram olsun. Boğazında takılmazsa k*çına takılsın. Çıkaramasın onu. Haram yediğini çıkaramasın. Bunlar insan değildir.

Niye insan değiller? Babacığım, sen kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara, 11-12 yaşında evlendirilen çocuklara ağzını açıp tek kelime ettin mi? Onlar çok normal, voleybolcu kızların kıyafeti çok acayip. Bakma lan, bakmayın şerefsizler. Bu sporcuya bakarken ben bir şey hissetmiyorum. Niye hissedeyim? Ama bunlar hissediyor. Bunlar manyak."

Altaylı, Saffet Umul ve Murat Bayaral'ın 2017'deki 'sakalsız erkek' muhabbetine de değindi.

Fatih Altaylı: Bunlar bulsalar seni beni götürecekler, Allah'tan sakalım var, binalarına girmeye korkarım - Resim : 1

2017'de çekilen ve son günlerde sosyal medyada yeniden dolaşıma giren videoda Umul, Bayaral'ın "Hanımı izin vermediği için tıraş olması caiz mi?" sorusunu şöyle yanıtlıyordu:

"Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek, kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Kadından ayıran iki uzvundan biri sakaldır zaten. İleride bir adam gördünüz, uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Şimdi, bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin. Ne gerek var insanları meşgul ediyorsun."

"Ya bırak voleybolcuyu, 'sakalsız erkek şehvet uyandırır' diyorlar. Sakalını kessen sen bunların hedefisin. Sakalsız erkekten hallenen bir sapık başkasına ne yapmaz? O yüzden tehlikeli. Çoluğunuzu çocuğunuzu bunların kurslarına falan yollamayın. Çünkü sakalı çıkmamış sonuç bunlar için hedef, hallenir. Bunlar bunu çok rahat bir şekilde söylüyorlar" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Herif diyor ki erkeğin elini uzun süre tutmak şehvet uyandırır diyorlar. Bu nasıl bir şeydir? Bunların voleybol, basketbol veya başka bir spora normal bakmaları mümkün değil. Bunlar bulsalar seni beni götürecekler. Allahtan sakalım var, senin de var. Ben bunların binasına girmeye korkarım."

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