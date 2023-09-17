Yargı reformu sorusuna kaçamak yanıt | Bakan Tunç: Mevzuatta çok eksiğimiz yok, iyi uygulayıcılar elinde güzel sonuçlar doğurur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında dünyanın farklı kesimlerinden eleştirilerin yükseldiği dönemde Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu programa konuk oldu.

Acet, sıklıkla kamuoyunun gündemine gelen yargı reformuyla ilgili Meclis’in yeni döneminde nasıl adımlar atılacağını sordu.

Soruya net yanıt vermekten kaçınan Bakan Tunç, yürürlükteki mevzuatların iyi uygulanmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 16 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ise “Şu anda Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi. Yine İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyoruz. Bunların hepsi hazırlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından kamuoyu ile paylaşılacak” demişti.

“MEVZUAT ANLAMINDA ÇOK BİR EKSİĞİMİZ YOK BU MEVZUATIN İYİ UYGULAYICILAR ELİNDE GÜZEL SONUÇLAR DOĞURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçmişte çok sayıda düzenleme yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yargıyla ilgili 21 yılda güven veren bir adalet sisteminin oluşturulması adına çok fazla düzenleme yaptık.

Temel mevzuatımız, ceza kanunlarımız, borçlar kanunumuz vs tüm bunları yeniledik. Aradan tabi 10 yıl geçti. Bu süreç içerisinde de yenileme ihtiyaçları oluyor. Yeni süreçler uygulamada yeni ihtiyaçları doğurabiliyor.

Yargı Reformu Strateji Planı kapsamında çok sayıda düzenlemeler yapıldı. Mevzuat anlamında çok bir eksiğimiz yok.

Bu mevzuatın iyi uygulayıcılar elinde güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz."

TOP HAKİM VE SAVCILARDA: ADALET AKADEMİSİ’NDE GÜÇLERİNİ ARTTIRACAĞIZ

Adalet sarayları yaptıklarını da aktaran Tunç, "Yeni dönemde üzerinde durmamız gereken hakim ve savcılarımızın Adalet Akademisi'nde onların gücünü daha da arttırmamız lazım" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem