Olaylı İzmir kongresi: Kılıçdaroğlu'ndan 'araştırın' talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir İl Kongresi'nde blok liste önergesi verenlerle buna karşı çıkanlar tartışmış; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun üzerine yüründüğü kongrede araya polis girmişti.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP İzmir İl Kongresi’nde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdem, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir."