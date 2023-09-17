AKP'nin İstanbul planı netleşmeye başladı

Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) CHP'den almanın yollarını tartışan AKP'de izlenecek strateji netleşmeye başladı.

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AKP'nin İstanbul planı netleşmeye başladı

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre AKP ve MHP’nin iş birliği yapmasına kesin gözüyle bakılan İstanbul’da kasım ayından önce bir adayın ortaya çıkmayacağı konuşuluyor. Aday kim olacak belli değil ama AKP'li kurmaylara göre strateji netleşti. Yerel seçim genel seçim havasına sokulmayacak. Belediyecilik hizmetleri gündem yapılacak.

AKP ile CHP belediyeciliği kıyaslanacak, hatta yarıştırılacak. Seçmene iki belediyecilik arasındaki farklar mevcut bütçe kullanımları da ortaya dökülerek kalem kalem anlatılacak. Tabii bir de vaatler, önümüzdeki 5 yıla dair vizyon projeler sunulacak.

Kurmaylar stratejiyi böyle anlatsa da 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" sözleri hatırlanınca bunun ne kadar mümkün olacağını hep beraber izleyeceğiz.

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