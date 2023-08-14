Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özel kalem müdürlüğüne FETÖ'den incelenen Seçkin Yılmaz'ı getirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un özel kalem müdürü olarak atadığı Silvan Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişi tarafından FETÖ soruşturması olduğu ortaya çıktı. Eski Bakan Bekir Bozdağ’ın onay verdiği soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, HSK 1. Dairesi, 26 Nisan 2022’de, Yılmaz’ın da arasında olduğu, bir kısmı görevden ihraç edilen ancak daha sonra geri dönen 146 hâkim ve savcı hakkında “FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları” gerekçesiyle inceleme izni verilmesini kararlaştırdı.

Diğer suçlama ise “FETÖ’nün, 2011’deki “Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı” sorularını ele geçirerek mensuplarına dağıtması sonucu sınavda haksız ve hileli şekilde başarılı olmak.”

Yargı çevreleri, Yılmaz’ın adalet bakanının “eli, kolu ve sesi” anlamına gelen bir göreve getirilmesine tepki gösterdi.