Mafyanın yargıyla ilişkileri ortaya saçılıyor: Para verme, araç ve villa almalar...

Ankara’da Kaplan Grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi uzun namlulu silahlarla TRT binası önündeki görüntüleriyle gündeme gelen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurtdışına kaçmak için gittiği Ankara Esenboğa Havaliman’ında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın dahil olduğu iddia edilen yasa dışı olaylar hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam etti.

T24 yazarı Tolga Şardan yazısında, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın üst düzey bir yargı mensubuna bir villa ve bir lüks araç satın aldığını öne sürdü. Şardan, Kaplan’ın lüks araç için ödediği paranın da o dönemde 450 bin lira olduğunu ve bu miktarın da aracın o dönemki fiyatının yarısı olduğunu yazdı.

Şardan, Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'nun oğlunun kavga ettiği 3 korumanın, Ayhan Bora Kaplan tarafından silahla vurulduğunu ve olayın 'faili meçhul' kaldığını belirtti.

BARIŞ PEHLİVAN YARGI-MAFYA İLİŞKİSİNİ YAZMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 5’inci kez girdiği cezaevinin duvarları arasında kaleme aldığı yazısında bir mafya üyesi ile yaptığı konuşmayı aktaran gazeteci Barış Pehlivan da mafya ile yargı mensupları arasındaki ilişkiye değinmişti.

Mafyanın en çok para ‘yedirdiği’ grubun hakimler olduğunu yazan Pehlivan, mafya üyesinin kendisine anlattıklarını Cumhuriyet’teki yazısında şöyle aktarmıştı:

-Ama mafyanın en çok para yedirdiği grup hâkimlerdir. Yargılama sürecinde onlara ihtiyaç vardır çünkü. Örneğin benim dosyama bakacak olan Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinin üyesini bağlamıştık. Önce yoklama çekerdi bana. Pahalı bir restorana mı gitmek istiyor, beni arardı. Birine hediye mi gönderilecek, sözde bana danışırdı. Sonra gün geldi, 5 milyon liraya benim alacağım cezayı 3’te 1’e indirdi.

-Anadolu’ya tayin olan bir yargı üyesi vardı. Zamanında çok işimizi görmüştü. Belki inanmayacaksınız, “Bana hiç yeni dava dosyası göndermiyorsun” diye sitem ederdi. Parasını koparacak sanık arıyordu.