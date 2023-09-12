Meteoroloji'den 5 kent için kuvvetli sağanak uyarısı! Sarı kod verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı. 5 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Ağrı, Erzurum, Kars, Van ve Iğdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Merin, Adana'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Bingöl çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın güney ilçeleri gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı