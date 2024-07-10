Etimesgut'ta 'Tasarruf Tedbirleri' Kapsamında 15 Temmuz'da Etkinlik Yapılmayacak

CHP’li Etimesgut Belediyesi “Tasarruf Tedbirleri” 15 Temmuz günü herhangi bir etkinlik yapmayacak. Etkinlik yapılmasının reddedildiği duyuruda, "Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacak" ifadeleri yer aldı.

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Etimesgut'ta 'Tasarruf Tedbirleri' Kapsamında 15 Temmuz'da Etkinlik Yapılmayacak

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi başarısız olmuş, ardından 15 Temmuz gününün “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında bir anma günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştı.

Birçok şehirde 15 Temmuz’da çeşitli etkinlikler yapılacakken, CHP’li Etimesgut Belediyesi “Tasarruf Tedbirleri” kapsamında belediyenin herhangi bir etkinlik organize etmeyeceğini duyurdu. Etimesgut Belediyesi Meclisi, Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini belirtilerek, anma yapmayacak.

Belediye’den konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur."

BELEDİYE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonucu yüzde 56,62 oy alan Erdal Beşikçioğlu Belediye Başkanı olmuştu. Etimesgut geçmişte MHP'nin elindeydi.

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Erdal Beşikçioğlu Etimesgut 15 Temmuz
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