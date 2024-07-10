Diyarbakır'da Dikkat Çeken Vali Ataması: AKP'li Eski Başkan Kayyım İşareti Mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre 5 ile yeni vali atanmıştı. Vali atanan iller arasında Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ yer alıyor. Vali atamalarında dikkat çeken yer ise Diyarbakır oldu.

Geçmişte AKP’den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren, Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Valiliği’ne atandı. Murat Zoroğlu aynı zamanda 2017 yılında Van Valisi olarak görev yapmış ve aynı zamanda Van Belediyesi’ni kayyım olarak yönetmişti.

Söz konusu atmayla ilgili X hesabından paylaşım yapan CHP’li Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olası bir kayyım atamasına karşı dikkat çekti.

Tanrıkulu’nun paylaşımı şöyle:

“Daha önce Van Valisi ve Kayyumu olan, 2019-2024 yılları arasında da Adalet ve Kalkınma Partisinden seçilerek Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Diyarbakır Valisi olarak atandı.

‘UMARIM ÖN HAZIRLIĞI DEĞİLDİR’

Sivil toplumla, meslek örgütleriyle ve kentin dinamikleriyle yürütmesi gereken görevinde kendisine Diyarbakır Valisi olarak başarılar diliyorum. Vali, Kayyum ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış Sayın Murat Zorluoğlu'nun Diyarbakır Valisi olarak atanması umarım olası bir ‘kayyum atamasının’ ön hazırlığı değildir.”

Daha önce #Van Valisi ve Kayyumu olan, 2019-2024 yılları arasında da Adalet ve Kalkınma Partisinden seçilerek #Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle #Diyarbakır Valisi olarak atandı.



Sivil toplumla, meslek… — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) July 9, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem