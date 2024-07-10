AKP'li Başkan Görevi Bıraktı

AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük’ün yaş haddi nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi.

İl Gençlik Kolları ve İl Genel Meclis Üyesi Küçük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “4 seneyi aşkın süredir yürütmekte olduğum AK Parti Düzce Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden genel merkezimizle gerçekleştirdiğim istişareler sonucunda yaş haddinden dolayı ayrılmış bulunuyorum. Bu kutlu davada edindiğim görev süresince şahsıma desteklerini esirgemeyen teşkilatımıza, tüm Düzcelilere teşekkür ediyor, neferi olduğum AK Partimize ve davamıza bir ömür hizmet etmeye devam etmekten onur duyacağımı ifade ediyorum. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.