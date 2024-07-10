AKP'li Başkan Görevi Bıraktı

AKP Düzce Gençlik Kolları'nda bir ayrılık yaşandı. Başkan Oğuzhan Küçük, yaş haddi nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı.

Son Güncelleme:
AKP'li Başkan Görevi Bıraktı

AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük’ün yaş haddi nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi.

İl Gençlik Kolları ve İl Genel Meclis Üyesi Küçük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “4 seneyi aşkın süredir yürütmekte olduğum AK Parti Düzce Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden genel merkezimizle gerçekleştirdiğim istişareler sonucunda yaş haddinden dolayı ayrılmış bulunuyorum. Bu kutlu davada edindiğim görev süresince şahsıma desteklerini esirgemeyen teşkilatımıza, tüm Düzcelilere teşekkür ediyor, neferi olduğum AK Partimize ve davamıza bir ömür hizmet etmeye devam etmekten onur duyacağımı ifade ediyorum. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

Etiketler
AKP AK Parti Düzce
Son Güncelleme:
'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor 'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor
'Destek' Beklentileri Havada Kaldı: Erdoğan İki İsme de Aynı Yanıtı Vermiş Erdoğan İki İsme de Aynı Yanıtı Vermiş
Halk Yanıtladı: Muhalefetin Cumhurbaşkanı Aday Kim Olmalı? Muhalefetin Cumhurbaşkanı Aday Kim Olmalı?
İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Buket Aydın, Şaban Sevinç'in Özrünü Kabul Etmedi
Demir Parmaklıkların Ardından... Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı