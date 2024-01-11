Eskişehir'de bir dönem bitiyor: Yılmaz Büyükerşen'den ilk açıklama

Mart 2024'teki yerel seçimlerde gösterilecek adaylar konusunda uzlaşı aranan CHP'de, dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası altı büyükşehir belediye başkan adayı daha açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırılırken, uzun yıllardır Yılmaz Büyükerşen’in yönettiği Eskişehir'de değişime gidildi.

Büyükerşen'in de önerisi doğrultusunda, belediye genel sekreteri Ayşe Ünlüce aday gösterildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ünlüce'nin adaylığı konusunda ilk kez konuşan Büyükerşen, bunun en doğru karar olduğunu belirterek "Ünlüce, üç belediye başkanımızın da desteklediği bir isimdi, Eskişehir için en iyisi oldu" dedi.

Büyükerşen üçü DSP'den, ikisi CHP'den olmak üzere 1999 yılından bu yana girdiği her seçimi kazanmıştı. Kendisi, 25 yıldır başkanlık görevini yürütüyordu.