İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'Ankara ve İstanbul adayları' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanlığı görevini yürüten Kürşad Zorlu, Genel Başkanları Meral Akşener'in seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladığı konuşmasındaki "hür ve müstakil siyaset" sözlerine açıklık getirdi.

"Hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin iki yumruk arasına sıkıştırılan siyasete karşı durarak, değişimi ve çözümü onlarla birlikte aramaktan bahsediyoruz. Bugün siyasi iktidarın ülkeyi getirdiği uçurumun farkında olan insanlarımız kadar buradan çıkışın nasıl olacağını kaygıyla irdeleyen milyonlarca vatandaşımız da vardır" diye Zorlu, Cumhur İttifakı'nın sıklıkla gündeme getirdiği "yeni anayasa" konusunda da kriterlerini açıkladı.

Zorlu, AYM'nin TİP milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararların Yargıtay tarafından yok saılmasına da tepki gösterdi. Yargıtay binası önüne anayasa kitapçığı bıraktığını hatırlatan Zorlu, "Bu tartışmalardan kim kaybetti? Yine vatandaş. Eğer bugün ekonomi bu kadar derin bir kriz yaşıyorsa bir sebebi de işte bu hukuksuzluklardır" ifadelerini kullandı.

Zorlu, partisinin yerel seçim hazırlıklarına ilişkin de, "Şu ana kadar 7 büyükşehir, 12 il ve 100’den fazla ilçede adaylarımızı açıkladık. Ankara ve İstanbul için görüşme trafiğimiz sürüyor. Ocak sonuna kadar açıklamayı umut ediyoruz. Özellikle Ankara için AK Parti adayını da bir görelim. Tüm büyükşehirlerimizde vatandaşımızın alternatif tercihler bulmasına ve yeni bir alan açmasına imkan sunacağız" bilgilerini paylaştı.

"HÜR VE MÜSTAKİL SİYASET"

Kürşad Zorlu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. "İYİ Parti olarak bizim yerimizin tam da milletimizin yanı olması gerektiğine inanıyoruz" diyen Zorlui şu açıklamaları yaptı:

"Hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin iki yumruk arasına sıkıştırılan siyasete karşı durarak, değişimi ve çözümü onlarla birlikte aramaktan bahsediyoruz. Bugün siyasi iktidarın ülkeyi getirdiği uçurumun farkında olan insanlarımız kadar buradan çıkışın nasıl olacağını kaygıyla irdeleyen milyonlarca vatandaşımız da vardır. ‘Hür ve müstakil siyaset’ diyerek ifade ettiğimiz anlayışımız işte bu iki kesimin de aidiyet duyabileceği, Türkiye’nin yeni toplumsal güç merkezi olmaya adaydır. ‘Üçüncü yol’ diyerek ifade edilen de alternatif bir iktidar rotasıdır. Milli kültür ve tarihimizle bezenmiş değerler ekseninde güçlenmiş ve vatandaşa yüzünü dönen bu anlayış, inanıyoruz ki ülke sorunlarını çözmede daha avantajlı hale gelecektir.

Elbette bu yolun zorluklarının farkındayız. Çünkü çok çalışmamız ve kendimizi daha fazla anlatmamız lazımdır. Alışılagelmiş bir kazan-kaybet senaryosuna bir bakıma başkaldırıyoruz. Bu zorluklara rağmen milletimizin kazanacağı ve yalnızca seçmenin velinimet olacağı bir siyasal rekabete öncülük etmek bizim için ciddi bir sorumluluk haline gelmiştir.”

"ANKARA VE İSTANBUL İÇİN GÖRÜŞME TRAFİĞİMİZ SÜRÜYOR"

“Biz Genel İdare Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde kendi adaylarımızı çıkaracağız” diyen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu ana kadar 7 büyükşehir, 12 il ve 100’den fazla ilçede adaylarımızı açıkladık. Ankara ve İstanbul için görüşme trafiğimiz sürüyor. Ocak sonuna kadar açıklamayı umut ediyoruz. Özellikle Ankara için AK Parti adayını da bir görelim. Tüm büyükşehirlerimizde vatandaşımızın alternatif tercihler bulmasına ve yeni bir alan açmasına imkan sunacağız. İddialı olduğumuz il ve ilçeler var, hatta büyükşehirler var. Seçim rekabeti sahaya indiğinde bunları daha detaylı görüp konuşacağız.

Ancak Türkiye’yi iki kutuplu siyasete toptan götürmek isteyen anlayış hem iktidarda hem de maalesef muhalefette de var. Bu neticeyi üretenler açısından herkes mutlu. Ama ya vatandaş? Geçim derdinde. Nefes alamaz halde. Emekçi hakkını alamıyor, emekli ise evinden dışarı çıkamıyor. Gençlerimiz geleceğinden umutsuz.

"BİZ AK PARTİ'YLE DE CHP'YLE DE YARIŞACAĞIZ"

Biz AK Partiyle de CHP ile de yarışacağız. Bu ülkenin geleceğinde olan her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Bununla birlikte milletimizin yaşadığı pek çok sorun karşısında çözüm üretemeyen iktidara ve çözümden yoksun gördüklerine de bize vereceği destekle etkili bir mesaj vereceğine inanıyoruz. Ardından ise hedefimiz elbette iktidara talip olmaktır ve bunu da başarmak zorundayız. Çünkü Türkiye’de makulü ve merkez olma iddiasını sürdürebilecek yegâne yapılanma İYİ Parti’dir.”

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Zorlu, Cumhur İttifakı tarafından sıkça gündeme getirilen Anayasa değişikliğiyle ilgili de şunları kaydetti:

“Anayasa değişikliği konusu Türk siyasetinde uzun ince bir yol gibi sürüp gidiyor. Aslında 1982 Anayasası 19 kez değişikliğe uğramış ve yüzde 60’ı değişmiş. Hatta en son 2017 referandumuyla parlamenter sistemden vazgeçildi. Yeni anayasa denildiğinde ona tabi olan kanunlar unutuluyor. Örneğin; Siyasi Partiler Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu v.s… Bunlar 12 Eylül darbesinden hemen sonra çıkarıldı. Ancak Cumhur İttifakı yeterli oyu olmasına rağmen; ‘Bu kanunları değiştirelim’ demiyor!

CAN ATALAY MESELESİ: "HEM ANAYASA HEM TBMM YOK SAYILMIŞTIR!"

Elbette bu ülkede bir Anayasa maddesi ülke ihtiyaçlarına uymadığında, yapısal bir yenilenme hasıl olduğunda değiştirilebilir. Fakat yeni anayasa yapmak için öncelikle ülkedeki çoğulculuk, demokrasi, uzlaşı gibi kavramlara bir bakmak lazımdır. Bakın problemin bir başka yanı, yeni bir anayasa yapmaktan daha çok mevcut Anayasa’ya uymakla alakalı bir sürecin ülkenin tüm alt sistemlerini aşağıya çekiyor olmasıdır. Can Atalay konusunda yaşanan süreç, en somut örneklerindendir. Biz burada da şahıslar ötesinde hukukun üstünlüğü ve anayasal devlet açısından bakıyoruz meseleye. Çok açık ki hem Anayasa hem TBMM yok sayılmıştır. Yargıtay o meşum kararını aldığında Yargıtay binası önüne ilk biz gittik. Sembolik olarak Anayasa kitapçığı bıraktım. Çünkü devlet anayasa ile temellerini korur, kanunları ile inşa sürecini gerçekleştirir. Bu uygulama ile anayasal devlet olgusunu sarstıkları gibi kurumlar arası bir kaos da çıkardırlar. Tabii vatandaşı düşünen kim? Bu tartışmalardan kim kaybetti? Yine vatandaş. Eğer bugün ekonomi bu kadar derin bir kriz yaşıyorsa bir sebebi de işte bu hukuksuzluklardır.

İYİ PARTİ, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

Mevcut Anayasa’ya ilişkin bizim de görüşlerimiz var elbette. Değiştirilemeyecek maddeler, 66. madde gibi kırmızı çizgilerimizi de zaten ortaya koymuştuk. Buradan asla bir geri adıma müsaade etmeyiz. Örneğin ‘milletin çeşitliliği’ gibi bir ifade kullandığınızda sormazlar mı ‘bu milletin adı nedir?’ diye… Milletimizin adı ‘Türk Milleti’dir tabii ki. Bu tüm Anayasa’nın ruhuna yansır ve yansımalıdır. Biz yeni Anayasa tartışmalarına bu anlayış ve sorumlulukla bakıyoruz. Bu işler seçim süreçlerine konuşlandırılacak işler değil. Hele ki yürütmenin her şeyin belirleyicisi olduğu böyle bir sistemde yeni Anayasa tartışmaları samimi ve gerçekçi değil.”