PM'de gerginlik: CHP'li vekil toplantıya zorla girmeye çalıştı

31 Mart'ta yapılacak seçimlere yaklaşılırken, CHP Parti Meclisi, Özgür Özel başkanlığında toplanarak, Türkiye genelinde birçok şehrin il ve ilçe adaylarını belirlemek için görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda İstanbul ilçeleri, Adana, Eskişehir, Hatay, Mersin, Afyonkarahisar, Aydın, Antalya ve birçok şehrin büyükşehir ve ilçe belediye başkanları için oylamalar gerçekleştirilirken, Mersin'in Mezitli ilçesinin aday oylamasında gergin anlar yaşandığı iddia edildi.

CHP Genel Merkezi'nde bulunan kaynaklar, CHP'nin Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın PM toplantısının yapıldığı salona "Mezitli adayı oylanırken nasıl bana sormazsınız" ifadeleri ile girmeye çalıştığını aktardı.

Çakır ve CHP'li Mahir Başarır arasında sözlü tartışma yaşandı. Başarır’ın bu tartışma üzerine PM toplantısını terk ettiği ifade edildi.