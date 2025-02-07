Eski Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan'a Hapis Cezası

Tunceli Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası düzenlenen eylemler sırasında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan DEM Parti’li Belediye Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Birsen Orhan, "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Eski Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan'a Hapis Cezası

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandıktan sonra kentte düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan’a, 24 Kasım'da "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçundan çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı konularak ev hapsi verildi. Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, 30 Kasım günü "2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ifadesinin alınması için Tunceli Adliyesi'ne götürüldü. Orhan, çıkarıldığı mahkemede bu iki suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatlarının yaptığı itirazın ardından Orhan, 3 Aralık’ta tahliye edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

15 Ocak’ta, Orhan hakkında açılan davanın duruşması görüldü. Birsen Orhan, yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Avukatları da savunmalarını tamamladıktan sonra tahliye talebinde bulundu. Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Birsen Orhan’ın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat’a erteledi.

Birsen Orhan hakkında açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Orhan’ın katılmadığı duruşmada avukatları Fatma Kalsen, Enver Erdal Şimşek ve Kenan Çetin hazır bulundu.

KİTAP TANITIMINDAN BERAAT

Savcı, Orhan’ın eylemlerde yaptığı konuşmasında kullandığı "işgal" ve "mücadele" sözlerini "Yakın tehlike" olarak değerlendirerek ceza talep etti. Mahkeme, yaptığı konuşmaya ilişkin Birsen Orhan’ı "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 5 ay hapse çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, toplama kararı olan "Jineoloji" kitabının tanıtımını yaptığı ve bulundurduğu gerekçesiyle sanık Orhan’ın beraatine karar verdi.

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Kaynak: DHA

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