Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan İçin Karar

Yerine kayyım atanan ve tutuklanan Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan'ın tutuklanmasına yapılan itiraz kabul edildi. Birsen Orhan bugün serbest bırakıldı.

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Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan İçin Karar

İçişleri Bakanlığı 22 Kasım'da Tunceli Belediye eş başkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan'ı görevden alarak belediyeye kayyım atadı. Karara tepki yağarken, gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen Birsen Orhan, 30 Kasım Cumartesi günü yeniden gözaltına alınarak 'Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' iddialarıyla tutuklandı.

Birsen Orhan hakkında avukatların tutuklama kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Birsen Orhan, yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla bırakıldı.

Birsen Orhan’ın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tunceli İl Örgütü’ne gelmesi bekleniyor.

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