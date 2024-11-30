Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan Tutuklandı

Kayyım atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı. Orhan, 22 Kasım tarihinde DEM Partili Tunceli ve CHP'li Ovacık belediyelerine atanan kayyımların ardından kent genelinde yapılan protestolara katıldığı gerekçesiyle ev hapsi cezası almıştı.

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Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan Tutuklandı

22 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Tunceli Belediyesi ve CHP'li Ovacık belediyelerine kayyım atandı.

Kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nin eş başkanlarından olan Birsen Orhan sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından ev hapsindeyken gözaltına alınarak Tunceli'ye getirildi.

TUTUKLANDI

Tunceli Adliyesi'nde savcılığa verdiği ifadenin ardından, savcılığın ‘Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla tutuklamaya sevk ettiği Orhan hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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