Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e 'Ahmet Özer' Üzerinden Yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. CHP lideri Özel'in 'deprem konutları 10 yılda bitmez' sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı, "Deprem turistliği dışında ne yaptınız?" diye sordu.

'AHMET ÖZER' ÜZERİNDEN ÖZEL'E ELEŞTİRİ

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nin tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer'in ismini vermeden CHP lideri Özel'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı, Ahmet Özer'e atıfla "Terör örgütüne üye olduğu için görevden alınan şahsın kapısında beklemekten başka hangi icraatınız oldu?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu şehir deprem sonrası büyük zorluklarda dahi başını öne eğmedi. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor, devletimizin de desteğiyle ayağa kalkıyor. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı hale getirmenin gayretindeyiz. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Geçtiğimiz ay Hatay'da 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerini teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutu teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugünkülerle birlikte 22 bin 228 konutun kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek.

TÜRKİYE EN BÜYÜK DOĞAL AFETLERDEN BİRİNİ YAŞADI

Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil, Türkiye’ye eser kazandırmak için bir fırsat olarak gördük. 6 Şubat’ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi.

"DEPREM TURİSTLİĞİ DIŞINDA NE İŞ YAPTINIZ?"

Ana muhalefet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var. Özel çıkmış deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum; siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz?

Terör örgütüne üye olduğu için görevden alınan şahsın kapısında beklemekten başka hangi icraatınız oldu?

"BELEDİYELERİNİZ ARACILIĞIYLA YAPIN"

Eski genel başkanınız bedava konut vereceğiz diyordu? Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeleriniz aracılığıyla yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını dizme dışında taş üstüne taş koyamazlar.

Bunların tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla konser düzenlemek. İş hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yedirmeye gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz. Hizmet etmek olunca ara ki bulasın...

BİN YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ YAPILACAK

Yeni bir müjdeyi şehir hastanemizle veriyoruz. Kahramanmaraş’a kazandıracağımız bin yataklı şehir hastanemizin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak ayı itibarıyla yapım ihalesi sürecini başlatacağız. Buradan CHP Genel Başkanı Özel’e diyorum ki; Ankara’da siyasetçilik oynamak yerine gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş’ta gör.

21 aylık sürede akıllı ve modern şehirleri inşa ve ihya ediyoruz. Dünya ölçeğinde böylesine büyük bir projenin bu kadar kısa sürede hayata geçirilmesi çok nadir rastlanan bir başarıdır. Bugün teslim ettiğimiz her yuva, her eser, geçmişe saygımız ile geleceğe olan bir inancın bir ifadesidir. Depremzede illerimiz artık afetin değil, huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak.

17 BİN 500 KİŞİLİK STADYUM

Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklığıyla muhteşem bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Kahramanmaraşımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz.

Kaynak: AA-DHA-İHA